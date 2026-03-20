２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついに八雲（トミー・バストウ）が「ＫＷＡＩＤＡＮ（怪談）」をかき上げる。トキ（高石あかり）がたくさんの人から聞いてきた怪談のラストストーリーは、誰もが知っているあの話だった。この日の「ばけばけ」では、学のない自分でも読める本を書いて欲しい…というトキの願いから、２人は同時に「怪談」を思いつく。リテラリーアシスタントとなったトキは、町に出か