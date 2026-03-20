◇オープン戦メッツ6―2アストロズ（2026年3月19日フロリダ州パームビーチ）メッツの千賀滉大投手（33）が19日（日本時間20日）、アストロズとのオープン戦に先発登板。63球を投げ、4回3安打無失点4奪三振1四球と好投して勝利投手となり、先発ローテーション入りをアピールした。この日が今春3度目のオープン戦登板。安打と四球で毎回走者を背負ったが、2回2死二塁では8番ディアスをフォークで見逃し三振。3回は9番ホイ