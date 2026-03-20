ハチ食品は、今後の方針として、生活者の価値観が多様化するなか、ブランドストーリー重視や満足・納得重視の価値観に対応し、情緒的価値を提供できる商品の展開に力を注ぐ。高橋慎一社長が2月18日に都内で開いた2026年春夏向け新商品発表会で明らかにした。商品戦略について、高橋社長は、価格（コスパ）と価値（バリュー）を両輪としながら「今回の新商品もそうだが、お客様に新しい価値をお届けする新商品を増やしている」