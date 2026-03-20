ダイソーで見つけた、まるで豆のような形の家電小物。これ、何だと思いますか？実はこれ、あることをしながら楽に使えるワイヤレスイヤホンなんです。家電量販店や通販で買うと高いのに、ダイソーならたった1,000円！話題の家電小物がお得に試せるので、気になっている方におすすめですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：寝ながら完全ワイヤレスステレオイヤホン＜ホワイト＞価格：￥1,100（税込）イヤホン充電時間（約