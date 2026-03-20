バスケット系の収納グッズは、大きくて使いにくいと感じることがありました。コンパクトなものだと持ち手が付いていないことも…。そんな中、セリアで理想のバスケットを発見！スリムな形状で掃除グッズなどの収納に便利で、場所を取らないのがGOOD。持ち手付きで移動も楽ちんです！洗面グッズの収納にもおすすめ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ノルドバスケットスリムG価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJAN