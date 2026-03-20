口腔ケアグッズって、地味に値段が高いですよね。毎日使うものだからこそ、使いやすくてもお手頃な商品だとありがたいのに…。そんな中、ダイソーで見つけたY字フロスが使いやすい上、コスパも良くてお気に入り！歯間にスルッと入り、汚れ落ちも抜群です。メーカー品だと300円ほどですが、100円とお手頃ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Y字型糸つきようじ（14本）価格：￥110（税込）入り数：14本販売ショップ：