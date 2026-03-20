充電ケーブルって、気づくと似たような見た目ばかりで、どれを選んでも同じに感じがち。そんな中、ダイソーには思わず手に取りたくなるデザインのケーブルが登場しています。見た目にちょっとした遊び心がありつつ、普段使いの充電やデータ転送もしっかり対応。使うたびに気分が上がる見た目で、好きな人には刺さるはず♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Type-C 対応充電・転送ケーブル（ラメクリアブラック）価格：