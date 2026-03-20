巨人の将来の4番候補がファームで豪快弾を放った(C)産経新聞社巨人のドラフト6位ルーキー・藤井健翔が、3月19日のファーム・リーグ中日戦に「4番・三塁」で先発出場し、3回に左翼芝生席へ“プロ初本塁打”となる2ランを放った。【動画】「打球音気持ちよすぎだろ」巨人・藤井健翔の豪快弾をチェック浦和学院出身で、高校通算35本塁打をマーク。“浦学のジャッジ”の異名を持つ18歳は、ヤンキースのアーロン・ジャッジと同じ背