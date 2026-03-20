金沢地検は、2025年11月ごろから父親とみられる遺体を金沢市内の自宅アパートに放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕された60歳の娘を起訴しました。死体遺棄罪で起訴されたのは金沢市の無職、60歳の女です。起訴状などによりますと、60歳の女は2025年11月ごろ、同居していた当時85歳の父が死亡したのにも関わらず、2月25日まで父の遺体を金沢市平和町にある県営住宅の自宅アパートに放置した罪に問われています。60歳の女は警察の