タレントの中川杏奈（38）が19日までに自身のインスタグラムを更新。メキシコ旅行の様子を投稿した。「夢のメキシコグルメロサンゼルスに行くようになりメキシコ料理が大好きになったので本場のメキシコ料理を食べにはじめてのメキシコシティへ」とつづり、現地での様子を投稿した。中川はデコルテを露出させたキャミソールを着用し、メキシコ旅行を楽しむ姿を収めている他、料理や街の様子もアップした。「テキーラを飲みながら