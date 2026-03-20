グラビアアイドル天羽希純（29）が19日、インスタグラムを更新。胸元あらわなグラビアショットを公開した。天羽は「これで元気になる！？」とつづり、カーディガンを羽織った胸元際立つ笑顔ショットを公開した。この投稿に「元気、モリモリ」「元気100倍」「最高」「かわい〜い！」などのコメントが寄せられている。