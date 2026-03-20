会心の投球ではなかった。チームは敗れた。試合後には反省の弁が口をついた。それでも、末吉良丞（沖縄尚学）が甲子園で見せたパフォーマンスは「希望」と言ってよかった。指導する比嘉公也監督はこう証言する。「ずっと135キロも出ない日々が続いていましたから。去年の秋や年末から考えると、さすがだなと。よく悪いなりにまとめたと思います」帝京に初戦敗退を喫した昨年夏の優勝投手、沖縄尚学・末吉良丞photo by Ryuk