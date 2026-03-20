日本車は耐久性や品質の高さから海外で人気があり、中古車でも日本より高値で取引されるケースがあります。そのため「個人で海外に売れば高く売れるのでは」と考える人もいるでしょう。しかし実際には輸出手続きや輸送、現地の法規制などさまざまなハードルがあります。 本記事では、日本車を海外へ売る場合に個人でも可能なのか、また業者を利用するメリットや注意点について解説します。 日本車の中古