大学無償化について、「子どもが3人以上の世帯が対象」と聞き、不公平に感じている家庭は少なくありません。特に2人の子どもがいる家庭では、教育費の負担が大きいにもかかわらず支援対象外になるケースもあり、疑問を感じる人も多いでしょう。 しかし、大学無償化制度以外にも、2人の子どもがいる世帯が利用できる教育費支援制度はいくつか存在します。本記事では、大学無償化制度の概要とともに、2人の子どもがいる家