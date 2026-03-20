ホワイトハウスで会談する高市首相（左）とトランプ米大統領＝19日、ワシントン（共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは19日、日米首脳会談に臨んだトランプ大統領と高市早苗首相の写真をX（旧ツイッター）に投稿した。高市氏の発言の中から、トランプ氏をファーストネームで呼び「世界中に平和をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」と述べた部分を切り出して紹介した。