赤髪と常に背中に背負っている大きな斧がトレードマークのシュタルクは、フリーレンとフェルンと共に旅をする戦士。アイゼンの弟子として高い戦闘力を持ちながら、不器用で臆病な子どもっぽい面や優しい性格が人気を集めています。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でシュタルクを