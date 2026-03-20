3月19日夜、軽乗用車を酒気帯び運転し、伊豆箱根鉄道の線路内に停車して列車を緊急停止させたとして、静岡県伊豆の国市に住む男（56）が逮捕されました。 【写真を見る】伊豆箱根鉄道の三島二日町駅付近の線路 電汽車往来危険、道路交通法違反、威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、伊豆の国市守木の自称・会社員の男（56）です。 警察によりますと、男は19日午後8時頃、酒気を帯びた状態で軽乗車を運転して伊豆箱根鉄道