3月20日（金・祝）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 昨日発表された1か月予報によると、この先、1か月間の九州北部地方の気温は平年より高い予想です。来週にかけても日中20℃を超える日が多くなります。冬布団をしまうのはもう少し先ですが、厚手の洋服など冬物衣類の片付けを徐々に進める衣替えのタイミングになりそうです。 朝の陽気と今日の天気 今日、