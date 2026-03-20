俳優・ちばひなのの最新デジタル写真集『Brand New Diary』が、27日より配信される。トレードマークだったロングヘアをばっさりと切り、新たな魅力を打ち出した一冊となっている。【写真】黒の水着で美ボディを披露するちばひなの本作のテーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」。Tシャツ姿でカップ麺を食べたり、ゲームに没頭したり、そのまま寝落ちしてしまうなど、飾らない日常の姿を切り取った内容だ。まるで隣にいるかの