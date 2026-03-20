◇米男子ゴルフツアーバルスパー選手権第1日（2026年3月19日フロリダ州イニスブルック・リゾート・コパーヘッドC＝7352ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、平田憲聖（25＝ELECOM）と久常涼（23＝SBSホールディングス）は71で回り47位で発進した。首位とは7打差。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は73で回り81位と出遅れた。任宰成（27＝韓国）が64で単独首位に立った。