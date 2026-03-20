桜の苗木を挟み記念撮影するトランプ米大統領（右）と高市首相＝19日、ワシントンのホワイトハウス（内閣広報室提供）【ワシントン共同】高市早苗首相とトランプ米大統領は19日（日本時間20日）、会談に先立ちホワイトハウスで日本が寄贈した桜の苗木を挟み記念撮影に臨んだ。日本政府は、今年建国250年を迎える米国に250本の桜を贈る計画を進めている。夕食会でトランプ氏は桜の贈呈に関し「永遠に私たちの絆を思い起こさせる」