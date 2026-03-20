Pool（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は19日、高市早苗首相との会談の場で、イラン攻撃について日本のような同盟国に事前に伝えなかった理由を記者から質問され、第2次世界大戦中の日本軍による真珠湾攻撃をネタにしたジョークで切り返した。「一つには、あまり多くを示唆したくない。やる時は強硬にやる。誰にも伝えなかったのは、サプライズを望んだからだ」トランプ大統領はそう答え、「日本以上に誰がサプライズ（奇襲）