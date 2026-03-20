結婚後に夫婦で築いた財産がカギ！財産分与の対象になるもの・ならないもの 結婚後に夫婦で築いた財産がカギ!財産分与のルール 専業主婦（夫）も請求できる 財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことをいいます。収入のない専業主婦（夫）や、離婚の原因をつくった有責配偶者であっても、 請求できます。 財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産です。 主なものに、 現