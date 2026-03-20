気になる子に上手に伝わる話し方のコツ 気になる子に上手に伝わる話し方のコツ コミュニケーションの取り方を工夫しよう 子どもと話すときに大切なのは、「相手が理解できているか」を確認することです。ゆっくり・はっきり話すことを意識しながら、子どもの反応を見たり、質問したりしてみましょう。 質問に答えない場合は、そもそも質問の内容を理解できていない可能性もあるため、説明や聞き方を変えることが必要か