SNSなどのロゴが並んだ画面（ロイター＝共同）【ロンドン共同】国連や英オックスフォード大などは19日、2026年版の「世界幸福度報告書」を発表した。フィンランドが9年連続で1位となり、日本は前年の55位から順位を落とし61位だった。報告書は、一部の国で交流サイト（SNS）の過剰な使用が若者の幸福度低下の一因になっている可能性があると指摘した。報告書によると、半数以上の国で25歳未満の若者の幸福度が20年前より上がっ