ブルックリン・ネッツは3月20日（現地時間19日、日付は以下同）、マイケル・ポーターJr.が左ハムストリングの肉離れを発症し、少なくとも2週間欠場することを発表した。 チームによると、ポーターJr.は2～3週間後に再評価を受ける予定だという。NBAのレギュラーシーズンは残り約3週間であり、ネッツは既にポストシーズン進出の可能性が消えているため、ポータ