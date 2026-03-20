マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ダヤナ ヤストレムスカ] 2 - 1 [アシュリン クルーガー] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第3日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス1回戦で、ダヤナ ヤストレムスカとアシュリン クルーガーが対戦