マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ルル サン] 0 - 2 [テーラー タウンゼント] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第3日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス1回戦で、ルル サンとテーラー タウンゼントが対戦した。第1セットはテ