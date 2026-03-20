水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」（毎週月〜金 朝5:50〜9:00 ※一部地域を除く）が、3月30日（月）の放送からリニューアル！新出演者＆新コーナー＆新ロゴ＆新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝をみなさまにお届けする。新ロゴは手書き風のやさしいタッチで、「ZIP!」の“Z”に目と口をあしらい、かわいいキャラクターへと