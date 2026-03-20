グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“ほろ酔い”ショットを公開した。「ビールも日本酒もウイスキーもワインも焼酎も大好きだよあ、キミもね」とつづり、黒のジャージー＆短パン姿でおちょこを手にしている写真をアップした。ハッシュタグで「ポニテ女子」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「高身長女子」「スレンダー」「太もも」「お酒好