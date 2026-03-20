沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡、14人がけがをした事故で、海上保安庁は20日午前、業務上過失致死傷などの疑いで、船を運航していた市民団体の事務所など関係先に家宅捜索に入りました。この事故は今月16日午前、辺野古沖で研修旅行で沖縄を訪れていた京都府の高校生ら合わせて21人を乗せた2隻の小型船が相次いで転覆し、17歳の女子高校生と、71歳の男性船長が死亡、生徒ら14人がけがをしたものです。海上保