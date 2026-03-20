きょう未明、三重県の新名神高速で大型貨物車など4台が絡む事故があり、5人が死亡しました。 【現場の画像】焼け焦げた車… 新名神で4台絡む事故 車両火災も発生 5人死亡 三重･亀山市の野登トンネル 事故があったのは、亀山市の新名神高速下り線 野登トンネルで、きょう午前2時20分ごろ大型貨物車が乗用車に追突し、別の車2台も接触しました。 消防によりますとその後、車両火災もおき、火は約1時間半後に消し止められましたが