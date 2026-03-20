Netflixの新シリーズとして、吉高由里子とムロツヨシが倦怠（けんたい）期を迎えた夫婦役で共演し、脚本を大石静、プロデュースを磯山晶が務めるロマンチックコメディー（タイトル未定）の制作が決まった。【写真】透き通るような肌が美しい吉高由里子、撮り下ろしフォト本作は、かつて音楽と運命の恋で結ばれた一組の夫婦を巡る物語。岸田かお（吉高由里子）と岸田衛（ムロツヨシ）は、出会った頃は愛し合って幸せだったが