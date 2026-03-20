メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県新城市の新東名高速道路で20日朝、乗用車など計12台が絡む事故があり、男女4人けがをしました。 警察によりますと、20日午前8時ごろ、新東名高速の稲木トンネルの下りで、「事故で車線をふさいでいる」と110番通報がありました。 トンネル内で乗用車3台の事故が発生し、そこに後続の車が追突して計12台が絡む事故になったということです。 この事故で、軽乗用車に乗っていた男性1人