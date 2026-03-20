今夜、テレビ朝日系「徹子の部屋」特別編に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が今夜20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」特別編に出演する。三浦は自身のSNSで告知。司会の黒柳徹子をりくりゅう2人で挟んだ3ショットを掲載し、ファンの注目を集めている。三浦は「4年ぶりに徹子さんにお会いさせていただきました。ぜひご覧く