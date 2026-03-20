高市早苗首相が２０日、米ワシントンのホワイトハウスでのトランプ大統領との日米首脳会談を終え、自身の「Ｘ」を更新した。高市氏の「Ｘ」は以下の通り。「本日、ホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領との日米首脳会談を行いました。緊迫した状況が続くイラン情勢については、事態を一刻も早く沈静化させ、ホルムズ海峡における航行の安全、エネルギーの安定供給を確保することの重要性を確認しました。これは、我が