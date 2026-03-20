ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系「グッド!モーニング」で共演する荒井理咲子 、三山賀子アナウンサーとの3ショットを公開した。 【写真】笑顔が素敵な3ショットですね 「日曜日の朝！おふたりと話している何気ない時間が大好きです」と投稿。中央に増田アナ、左に荒井アナ、右に三山と3人で並んで笑みを浮かべる自撮り写真を添えた。 フォロワ