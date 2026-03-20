「悔しい」【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け侍ジャパンが日本時間15日、WBC準々決勝でベネズエラに敗退。大会史上、最も早く姿を消した直後、大谷翔平（31=ドジャース）は何度もこの言葉を口にした。特派員のひとりがこう言う。「翔平が負けたのを見たのは久々という印象を受けました。23年オフにFAでドジャースに移籍して以降は、昨年のワールドシリーズまで勝ち続けていましたからね。2