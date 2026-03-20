関東地方は、今日20日(金・春分の日)は曇り空で、所々で雨が降ります。気温は昼間もあまり上がりません。厚手の上着があると良さそうです。明日21日(土)と22日(日)は晴れて気温が上がり、春本番の陽気となるでしょう。今日20日は雨具と上着を今日20日(金・春分の日)の関東は、一日を通して雲が多く、すっきりしない天気です。午前、午後ともに、にわか雨の可能性がありますので、お出かけの時に雨が降っていなくても、折りたたみの