【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#14【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない『マネー』◇◇◇原稿を書くために、試聴リンクからこの曲を聴いて、驚くのだ。「めっちゃ音ええやん！」。前々回、アルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』の印象として、「音がガチャガチャしている」と書いたが、それは多分に、80年代初頭、私が初めて聴いたときの印象であって、音の加工技術の進化は素