「誰にでもアドベンチャーを」をモットーとしたぬいぐるみ専用の旅行代理店「ウナギトラベル」（東京都渋谷区）。2010年から15年以上にわたりサービスを提供し、国内外の人の心を引きつけている同社の代表を務める東園絵さんに、プランを企画する狙いや人気の秘訣（ひけつ）などについて、聞きました。【写真】えっ！？仏パリにも？飛行機で飛ぶ！電車の先頭を陣取った！「ウナギトラベル」のツアーの様子をもっと！写真