超特急、M!LKなどが在籍し、2026年に15周年を迎える「EBiDAN」の新グループオーディション『EBiDAN THE AUDITION2026』が、4月9日よりEBiDANのレギュラー番組『DAN! DAN! EBiDAN!』（毎週木曜 深夜1：00〜 テレビ東京）にて放送されることが決定。一般応募含む書類審査の中から選ばれた29人の候補生が一挙解禁された。【写真】『EBiDAN THE AUDITION2026』候補生同オーディションは、1次審査、2次審査、3次審査、最終審査を通