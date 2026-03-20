お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が20日、Xを更新。「誰かに対する」とみられる、自身の思いをつづった。クロちゃんは「強がったくせに被害者ムーブするのってダサくない？魅力ガタ落ちするよー」と記述。「それって損切りじゃなくて空気が読めなかっただけ」と続けた。ただ、誰に対しての思いかなど、具体的な名前などは記していない。クロちゃんは時折、この種の“ガチ投稿”をしてユーザーらの考察コメントが