ただただワンコたちの写真を撮りたかっただけなのに…！そんな飼い主さんの悲痛な声がこだまするカオスな光景に爆笑の声が相次いでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で35.2万回再生を突破し「渋滞してますね(笑)」「みんな表情豊かで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『写真を撮りたかっただけなのに…』4匹の犬をカートに入れて撮影しようとした結果→『情報量が多すぎる光景』】