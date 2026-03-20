おじいちゃんLOVEなわんこ。毎日遊びに行っているのにおじいちゃん愛は留まることを知りません…！微笑ましいふたりの姿は反響を呼び、投稿は27.4万回再生を突破。「じぃじが一番楽しそうｗ」「どっちも可愛い」「仲良しだね！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おじいちゃんが大好きすぎる犬→家に遊びに行くと、真っ先に…愛おしすぎる『お互いの反応』】 隣に住むおじいちゃんが大好きなワンコ TikT