NECは、光通信による衛星コンステレーション実現に向けた、小型の技術実証衛星を開発する。すでに設計は完了しており、2027年度に軌道上に打ち上げられる予定。 技術実証衛星のフライトイメージ 軌道上のメッシュネットワーク構築のため、光通信やミリ波、データ処理などに用いる機器の軌道上での実証を行うとする。以下の3点が取り上げられている。 まず、宇宙空間における放射能被ばく