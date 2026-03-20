オーストラリア女子代表のステフ・キャトリーは、女子アジアカップ決勝で対戦する日本について、「不可能なミッションではない」と語り、勝利への自信を示した。豪州メディア『ABCニュース』が伝えた。オーストラリアは準々決勝で北朝鮮を、準決勝で中国をいずれも２−１の僅差で下し、決勝進出を果たした。一方の日本は、大会を通じて28ゴールを挙げ、失点はわずか「１」と圧倒的な成績を残している。キャトリーは「彼女た