お笑い芸人のなかむたさんは3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。元「細いとメガネ」の野本さんとコンビを結成することを発表し、さまざまな声が寄せられています。【写真】「吉岡里帆かと思った」「コンビを組みました！」なかむたさんは「同期の野本と『つつがないね』というコンビを組みました！」と発表し、野本さんとのツーショットを投稿。なかむたさんは好青年、野本さんは落ち着いた美人といった印象を受けます。また、