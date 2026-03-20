韓流ドラマやK-POPなどの影響で、世界中から多くの観光客が押し寄せる韓国の中でも、特に「釜山」が注目を集めている。【写真】毎週土曜に無料で見られる！約1000台の圧巻“ドローンショー”「釜山は海・山・都市が美しく調和したコンパクトシティーです。都会の便利さを備えつつ、自然との距離が近い─それこそが釜山ならではの魅力といえますね」そう教えてくれたのは、釜山観光公社、東京広報事務所の伊藤美月さん。人口約3