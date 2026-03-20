人気レースクイーンの池永百合（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ブラトップ・コス姿を披露しモーニングコールした。「おはようございます衣装@mashikuruさん」とつづり、白とブルーの豚トップ・コスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「おはよう」「garage力」「コスチューム」「レースクイーン」「レースアンバサダー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「美女でとっても綺麗だね」「む